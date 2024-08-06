Тренировки по дзюдо и самбо пройдут в лесопарке Лобни до конца лета

Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лобня

В лесопарке городского округа Лобня в рамках проекта «Самбо в парках» организуют тренировки. Их проведут спортсмены городской Федерации дзюдо и самбо до конца лета.

Благодаря спортивному проекту «Самбо в парках» в Лобненском лесопарке организуют тренировки для всех желающих. В прошедшие выходные в комплекс упражнений добавился еще один элемент. Местная точка проката предоставила для участников велосипеды для велопробега.

Присоединиться к тренировкам может любой желающий. Занятия проводят бесплатно, стартуют они каждую субботу в 17:00 в Центральном парке Лобни.

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