Тренировки по дзюдо и самбо пройдут в лесопарке Лобни до конца лета

В лесопарке городского округа Лобня в рамках проекта «Самбо в парках» организуют тренировки. Их проведут спортсмены городской Федерации дзюдо и самбо до конца лета.

Благодаря спортивному проекту «Самбо в парках» в Лобненском лесопарке организуют тренировки для всех желающих. В прошедшие выходные в комплекс упражнений добавился еще один элемент. Местная точка проката предоставила для участников велосипеды для велопробега.

Присоединиться к тренировкам может любой желающий. Занятия проводят бесплатно, стартуют они каждую субботу в 17:00 в Центральном парке Лобни.

Напомним, в микрорайоне Красная Поляна в Лобне после ремонта открыли стадион «Труд». Уже анонсировали строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном.

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