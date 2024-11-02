Тренировки по боксу проведут в молодежном центре «Олимпиец» в Воскресенске

Три раза в неделю все желающие смогут посетить в Воскресенске тренировки по боксу. Они пройдут в молодежном центре «Олимпиец» под руководством мастера спорта Александра Катанаева.

На занятиях по боксу участники отработают постановку удара, положение корпуса при нападении и защите. Регулярные тренировки помогут укрепить связки и суставы, сердечно-сосудистую систему, мышечный корсет. Также благодаря занятиям участники разовьют скорость, гибкость, координацию, выносливость, а также быструю реакцию.

Занятия проведет специалист центра «Олимпиец» по работе с молодежью, мастер спорта СССР Александр Катанаев.

Все желающие могут присоединиться к тренировкам в Воскресенске по адресу: улица Цесиса, дом № 17. Занятия пройдут по понедельникам, средам и пятницам с 16:00 до 18:00.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».