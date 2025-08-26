Тренировки и творческие программы пройдут в Солнечногорске на этой неделе

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

В Солнечногорске с 26 по 30 августа состоится программа спортивных, творческих и развлекательных мероприятий в рамках губернаторской программы «Лето в Подмосковье». События организуют в городском парке культуры и отдыха и на набережной «Выстрел». Все активности будут бесплатными для посетителей.

Любителей активного образа жизни ждут занятия йогой, зумбой, энергичными тренировками и забег «5 верст». Также запланированы мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству и лепке, настольные игры, командная интеллектуальная викторина и развлекательные программы.

«Мы рады предложить жителям и гостям Солнечногорска насыщенную и разнообразную программу. Уверена, что финальная неделя лета станет незабываемым временем, наполненным интересными событиями, полезными активностями и приятными впечатлениями», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Подробная информация о расписании и новостях размещена на афишах парка, в официальном телеграм-канале и на сайте. Возрастное ограничение — 0+.