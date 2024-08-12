Тренировки и эстафеты прошли в День физкультурника в Воскресенске

Фото: Администрация г.о. Воскресенск

В Новлянской ривьере в Воскресенске в эту субботу отметили День физкультурника. Для жителей организовали танцевальные тренировки, презентацию секций города, а также соревнования.

Участники клуба «Активное долголетие» присоединились к разминкам и мастер-классам по танцам. Для детей провели эстафеты и спортивные конкурсы. О спортивных секциях округа в День физкультурника в парке Воскресенска рассказывали их воспитанники и тренеры.

«Поздравляю всех с этим замечательным спортивным праздником! У нас в округе, как и по всему региону, активно развивается программа губернатора Московской области Андрея Воробьева „Активное долголетие“, юные жители активно занимаются в различных секциях», — сказал глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

Глава муниципалитета отметил лучших работников сферы физкультуры и спорта округа.

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