Тренировка ветеранов хоккея прошла в Воскресенске

Тренировка для игроков старшего поколения прошла на арене ЛДС «Химик». Она помогает спортсменам поддерживать форму и сохранять хоккейные традиции города.

На легендарной ледовой арене, где проходили матчи советского и российского хоккея, ветераны спорта поддерживали физическую форму, отрабатывали навыки катания на коньках и работу с клюшкой. Тренировка позволила участникам обменяться опытом и вновь ощутить атмосферу соревнований.

«Для многих это не просто тренировка, а встреча старых друзей, возможность поделиться воспоминаниями о прошлых победах и поражениях, обсудить современные тенденции в хоккее», — отметил депутат городского округа Воскресенск Геннадий Коротеев.

Занятия направлены на поддержку активного образа жизни пожилых людей и дают возможность тем, кто посвятил жизнь хоккею, вновь выйти на лед и почувствовать атмосферу товарищества и спорта.