Тренировка в рамках проекта «Хоккейное долголетие» прошла в Воскресенске

В Воскресенске во Дворце «Химик» прошла тренировка в рамках проекта «Хоккейное долголетие» партии «Единая Россия». Организаторы отметили, что все желающие пенсионного возраста могут присоединиться к совместным занятиям спортом.

Участники проекта таким образом поддерживают физическую форму и навыки, общаются и вспоминают моменты из хоккея.

«Проект „Хоккейное долголетие“ — это прекрасная возможность для людей старшего поколения оставаться активными, заниматься любимым видом спорта и поддерживать здоровье. Это не просто тренировки, это общение, позитивные эмоции и продолжение хоккейной истории Воскресенска», — подчеркнул руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов округа и участник тренировки Сергей Слепов.

