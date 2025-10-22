Тренировка участников проекта «Хоккейное долголетие» прошла в Воскресенске

Тренировка в рамках проекта «Хоккейное долголетие» прошла во Дворце спорта «Химик». Ветераны собрались ради любимого дела, чтобы поддержать себя в хорошей физической форме.

Помимо этого, ветераны пообщались с единомышленниками и вспомнили яркие моменты из хоккейной жизни города.

«Проект „Хоккейное долголетие“ — это прекрасная возможность для людей старшего поколения оставаться активными, заниматься любимым видом спорта и поддерживать здоровье. Это не просто тренировки, это общение, позитивные эмоции и продолжение хоккейной истории Воскресенска», — подчеркнул руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов и участник тренировки Сергей Слепов.

Программе «Хоккейное долголетие» продолжает работать в Воскресенске. Все желающие могут приобщиться к любимой игре.