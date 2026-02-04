Тренировка спасателей прошла в Чехове

Спасатели отрабатывали навыки подъема по закрепленной вертикальной веревке с вниманием к состоянию пострадавших и сборке снаряжения, а также другие сложные элементы: переход на параллельную веревку с перестегиванием между страховочными линиями для сохранения устойчивости, а также аккуратные приемы освобождения пострадавшего из зависания, минимизирующие риски для всех участников. Особое внимание уделялось организации системы спуска и слаженной координации при контролируемом снижении пострадавшего с учетом его состояния и веса, тренировке безопасной передачи между звеньями команды и практике автономного спуска по веревке с использованием спускового устройства и соблюдением правил самостраховки.

Подобные учения повышают готовность отряда действовать быстро, грамотно и безопасно в реальных спасательных операциях.

«Тренировка продемонстрировала высокий уровень слаженности и дисциплины команды спасателей: каждый этап — от подъема до передачи пострадавшего — выполнялся с вниманием к деталям, строгим соблюдением регламентов и приоритетом безопасности. Огромное уважение спасателям за их профессионализм, выдержку и готовность в любой момент прийти на помощь!» — сказал Вадим Шевырев.