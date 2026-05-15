Тренировка спасателей прошла на озере Сенеж

В пятницу, 15 мая, специалисты различных экстренных служб и добровольческие отряды собрались на озере Сенеж в Солнечногорском городском округе для проведения тренировки по ликвидации последствий происшествия на акватории. В мероприятии приняли участие сотрудники ГКУ МО «Мособлпожспас», ГУ МЧС России по Московской области, водолазной группы «Добротворецъ», а также представители добровольческого поискового отряда «Спас Град» и муниципального отряда «Солнспас».

Начальник СПСО ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Тепленин рассказал, что по тактическому замыслу на акватории озера произошло чрезвычайное происшествие с участием маломерного судна. «По информации, поступившей от очевидцев, отдыхающих на берегу, на расстоянии около 100 м от береговой линии затонуло маломерное судно, на борту которого находились трое людей», — уточнил начальник отряда.

Сергей Тепленин добавил, что для спасения пострадавших были направлены специалисты экстренных служб и волонтеры. В ходе тренировки спасатели отработали действия по поиску и спасению людей, оказанию медицинской помощи и проведению судоподъемных работ.

Руководитель отряда подчеркнул, что подобные учения помогают повысить эффективность совместных действий профессиональных и добровольческих формирований при реагировании на чрезвычайные ситуации на акватории. «Тренировка прошла успешно, все цели и задачи были выполнены в полном объеме», — заключил Сергей Тепленин.