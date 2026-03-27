Тренировка спасателей прошла на Истринском водохранилище в Солнечногорске

26 марта на Истринском водохранилище в районе деревни Якиманское в Солнечногорске прошли учения по спасению человека, провалившегося под лед. Оперативные службы отрабатывали совместные действия при чрезвычайной ситуации и оказание помощи пострадавшему.

В тренировке участвовали сотрудники администрации городского округа, МКУ «СолнСпас», Государственной инспекции по маломерным судам Московской области и отдела надзорной деятельности и профилактической работы. Спасатели с помощью специальных средств условно пострадавшего извлекли из воды и оказали ему первую помощь.

«Сейчас наблюдается активное таяние снега, лед на водоемах вскрывается, поэтому подобные тренировки по спасению людей, которые могут провалиться в полыньи или промоины, крайне необходимы. Мы проводим их на регулярной основе не реже одного раза в год», — сказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Максим Барков.

Инспекторы ежедневно патрулируют места выхода людей на лед на Истринском водохранилище и озере Сенеж, предупреждают о запрете и опасности выхода на лед, раздают памятки. Вдоль берегов также установлены предупреждающие знаки.

«Мы призываем не выходить на лед, чтобы не оказаться в тяжелой, а порой и безвыходной ситуации. Лед уже практически растаял. Если ночью его подмораживает, то к 9-10 утра он превращается в сплошную кашу. Если вы все-таки провалились, необходимо развернуться в ту сторону, откуда пришли, где лед вас выдерживал, постараться выбраться на грудь и продвигаться к берегу. Быстрее всего это получиться вплавь», — отметил руководитель Западного отделения ГИМС Московской области Олег Павлов.

В ГИМС подчеркнули, что в этом году в Солнечногорске случаев провалов людей под лед не зафиксировано, однако подобные происшествия были в других муниципалитетах области. Для экстренных ситуаций в городском округе готовы к быстрому реагированию спасательные и водолазные группы.

При чрезвычайной ситуации следует незамедлительно звонить по номеру 112.