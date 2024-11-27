Тренировка по зумбе ко Дню матери прошла в Центральном парке в Зарайске

В Зарайске в Центральном парке отметили День матери. Организаторы подготовили мастер-классы, танцевальный флешмоб и тренировку по зумбе.

В Центральном парке прошла программа «Для милых мам». Сказочные герои встречали гостей и вручали им открытки. Дети и родители участвовали в флешмобе. Каждый смог присоединиться к мастер-классу по изготовлению открыток.

Самые активные отправились на тренировку по зумбе. В это время всем разливали чай на самоварной станции. Гости также могли посетить лекцию о жизни и творчестве Анны Семеновны Голубкиной.

В конце для всех прошел праздничный концерт, на котором творческие коллективы и солисты Зарайска исполнили творческие номера.

«Дорогие мамы, спасибо вам за вашу любовь, заботу и поддержку!» — отметили организаторы.

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