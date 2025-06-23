Тренировка по военным дисциплинам прошла в школе юнармейских командиров в Подольске

В Подольске во Дворце молодежи провели открытую тренировку в Школе юнармейских командиров. Ребятам рассказали о военной дисциплине и провели мастер-классы.

Наибольший интерес вызвали станции по оказанию первой помощи и завязыванию морских узлов. Командиры также изучили воинские звания и форму военнослужащих Вооруженных сил России, научились надевать костюм химзащиты и испытали себя в качестве спасателей.

«Развитие таких навыков — это вклад в общественную безопасность и готовность к действиям в экстренных ситуациях», — сказал начальник штаба регионального отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Московской области Евгений Лукошников.

Школа юнармейских командиров действует на базе Дворца молодежи постоянно. В ней занимаются ребята из разных образовательных учреждений округа. Они тренируются, отрабатывают навыки, а затем показывают мастерство на спортивных играх и на соревнованиях.