Мастер-класс по теннису на колясках провели для бойцов СВО в Красногорске

Мастер-класс по теннису на колясках прошел в Академии Шамиля Тарпищева. Спортсмены и тренеры сборной России показали базовые навыки игры для бойцов СВО, которые проходят реабилитацию в санатории «Архангельское».

Тренер сборной Серик Мулдагалиев и директор академии тенниса Андрей Бабаев развивают колясочный спорт на протяжении 20 лет.

«Мы хотим, чтобы это было в непринужденной обстановке, чтобы они подружились, посмотрели на наш вид спорта. Может, кому-то понравится и они решат вступить в наши ряды спортсменов тенниса на колясках», — рассказал главный тренер сборной России по теннису на колясках Серик Мулдагалиев.

Участник СВО Денис Зарипов родом из Уфы. Он проходит реабилитацию в санатории, а в мастер-классе по теннису участвует впервые. Боец освоил базовые навыки буквально за несколько минут, однако планирует поставить протез и заниматься велоспортом.

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