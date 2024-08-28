Тренировка по тайскому боксу прошла в Чехове

Пресс-служба администрации городского округа Чехов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Чехов

Юные спортсмены из Чехова поучаствовали в тренировке по тайскому боксу. Ее провели в рамках проекта партии «Единая Россия» «Старший брат».

Представители партии «Единая Россия» в Чехове побывали на тренировке по тайскому боксу. Они пообщались с тренерами и юными спортсменами, обсудили методики обучения и подход к занятиям.

Мероприятие прошло в рамках партийного проекта «Старший брат». После занятия юных боксеров угостили мороженым.

Отметим, что этот проект помогает социализировать подростков и организовывать их досуг. Его инициаторы активно сотрудничают со школами кикбоксинга, тайского бокса, бокса и других единоборств.

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