Тренировка по стретчингу пройдет в Серпухове 27 сентября

Жителей округа приглашают принять участие в бесплатной тренировке по стретчингу, которая состоится 27 сентября. Это возможность начать день активно и с пользой для здоровья под руководством профессионального инструктора.

Организатором мероприятия выступает общероссийское движение «Здоровое Отечество», стремящееся популяризировать здоровый образ жизни среди населения. Занятие проведет Светлана Устинова — квалифицированный тренер по стретчингу из спортивно-оздоровительного комплекса «Олимп». Она подготовила динамическую тренировку, в ходе которой участники освоят эффективные упражнения на растяжку мышц.

Тренировка бесплатна и открыта для всех желающих, начиная с шести лет.

«Это отличная возможность не только позаботиться о здоровье, но и познакомиться с единомышленниками, получить позитивные эмоции и мотивацию для регулярных занятий спортом. Приглашаются все желающие — будь то новички или те, кто уже знаком со стретчингом, — чтобы провести утро активно, с пользой и в приятной дружеской атмосфере», — сообщили организаторы.

Мероприятие пройдет в спортивно-оздоровительном комплексе «Олимп», который расположен по адресу: улица Фрунзе, дом 11. Начало занятия запланировано на 10:00.