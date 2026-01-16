Тренировка по степу для педагогов прошла в Богородском округе

Директора образовательных центров и сотрудники управления образования муниципалитета, оставив на время рабочие кабинеты, приняли участие в увлекательном занятии. В качестве тренера выступила начальник управления Евгения Устякина

В управлении образования Богородского округа уверены, что залог успешной работы в любом коллективе — сплоченность, доверие, позитивный рабочий климат, налаженная коммуникация и мотивация сотрудников. Тренировка прошла под девизом «Тренируем не только тело, но и тот самый дух, который создает будущее. Вместе!».

Как признались участники, после занятия они выходили из спортзала совершенно в ином состоянии, настроенные на новые свершения. Чувствовался прилив сил, энергии и уверенность в собственных возможностях.

Такие мероприятия планируют проводить на базе Центра образования № 5 имени Героя России Максима Сураева регулярно.

Забота о ментальном здоровье педагогических работников — одно из приоритетных направлений управления образования. Регулярно проводятся совместные командные мероприятия, интенсив с психологами для педагогов. Один из лучших способов поддержать себя в равновесии является физическая активность, которая влияет на многие процессы в организме и способствует поддержанию морального и физического здоровья.