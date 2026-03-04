Тренировка по спасению парашютиста прошла в Чехове

Пресс-служба администрации м. о. Чехов

3 марта аварийно‑спасательная группа «ЧеховСпас» отработала ключевые навыки проведения спасательных мероприятий с высотных объектов. На этот раз тренировку посвятили эвакуации парашютиста с дерева.

Специалисты провели разведку местности, чтобы оценить состояние условного пострадавшего и определить приоритетные действия. Они обозначили опасные зоны и организовали площадку для безопасного развертывания оборудования. После проверки снаряжения и расстановки страховочных постов команда приступила к основному этапу.

Спасатели рассмотрели несколько вариантов эвакуации и выбрали оптимальный, после чего успешно провели подъем и безопасный спуск «пострадавшего».

«Тренировка показала высокий уровень подготовки команды, профессионализм и слаженную работу и позволила отладить взаимодействие в сложной ситуации», — отметил заместитель главы Чехова Вадим Шевырев.