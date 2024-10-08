В Павловском Посаде состоялась праздничная тренировка по самбо, приуроченная к 72-летию президента России. Организатором мероприятия выступила Федерация дзюдо и самбо Павлово-Посадского городского округа в рамках партийных проектов «Za самбо» и «Старший брат» партии «Единая Россия»

Тренировка началась с лекции, где группам рассказали о развитии самбо в России и мире, а также об успехах Владимира Путина в этом виде спорта. Президент, увлекавшийся боевыми искусствами с детства, в 20 лет стал мастером спорта, выиграв первенство Ленинграда.

После теоретической части участники перешли к основной тренировке. Под руководством опытного тренера они выполняли упражнения и отрабатывали технику выполнения приемов: бросков, захватов и болевых воздействий.

Муниципальный координатор проектов «Za самбо» и «Старший брат» Василий Ерохин отметил, что президент ежедневно занимается спортом, поддерживая свое физическое здоровье. Сегодняшняя тренировка позволила ребятам узнать о спортивной жизни президента, его истории успеха и достижениях.

Праздничная тренировка стала для участников не просто занятием, а настоящим уроком мужества и силы духа. Узнав о пути президента, закалявшего характер через спорт, юные самбисты почувствовали себя частью большого спортивного наследия. Упорство и дисциплина, приведшие Владимира Путина к званию мастера спорта, вдохновили каждого на собственные достижения.

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