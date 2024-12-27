Тренировка по самбо для детей из многодетных семей прошла в Балашихе

В городском округе Балашиха состоялась открытая тренировка по самбо для детей из многодетных семей. Ее организовал член фракции «Единая Россия» Александр Бахтин в рамках партпроекта «Старший брат».

Для детей из многодетных семей городского округа Балашиха прошла тренировка по самбо. Ее организовали в спортшколе «Витязь», мастер-класс провели опытные тренера-самбисты. Дети с энтузиазмом выполняли все задания, демонстрировали желание осваивать приемы единоборства и стремление к победе.

Подобные спортивные мероприятия помогают ребятам укреплять здоровье, развивать командный дух и взаимопомощь. Тренировки важны и как часть социальной работы членов партии «Единая Россия»: они помогают приобщать к активному образу жизни подрастающее поколение.

Напомним, что проект «Старший брат» в Подмосковье охватывает свыше пяти тысяч детей. Каждый год в рамках программы для подопечных проводят более 400 мероприятий.