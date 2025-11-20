Тренировка по развертыванию пункта эвакуации прошла в Можайском округе

Масштабное мероприятие по развертыванию пункта временного размещения и питания для граждан на случай чрезвычайной ситуации провели на базе школы № 2 в Можайске. В показательной тренировке приняли участие ответственные за безопасность во всех школах муниципалитета, заместитель главы округа Мария Азаренкова и специалисты профильного отдела администрации.

Гостям показали инфраструктуру пункта: от групп встречи, приема и регистрации прибывших до зоны размещения и пункта психологической помощи. Особое внимание уделили группам комплектования, отправки и сопровождения, а также помещению для временного проживания людей. Каждый элемент в пункте временного размещения продуман для того, чтобы в сложной ситуации человек получил необходимую поддержку.

Ранее команда школы № 3 блестяще представила Можайский округ на областном смотре-конкурсе и помогла муниципалитету занять третье место в категории «Лучший приемный эвакуационный пункт городского округа Московской области в 2025 году». Мария Азаренкова поздравила представителей образовательного учреждения и вручила им кубок.

Напомним, что для защиты и поддержки жителей на территории Можайского округа сформировано 28 пунктов временного размещения.