Тренировка по пожарной безопасности прошла в торговом центре Реутова

В торговом центре «Курс» в Реутове прошла тренировка по отработке действий персонала и посетителей в случае пожара. По легенде возгорание в здании возниклоиз-за короткого замыкания электропроводки.

По словам заместителя начальника отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Сергея Костельнюка, во время учений проверили работу системы оповещения и пожарной сигнализации, а также доступность эвакуационных выходов.

«Особое внимание уделили слаженному взаимодействию сотрудников торгового центра с экстренными службами Реутова», — отметил Сергей Костельнюк.

Участниками мероприятия стали руководители и арендаторы торгового центра, сотрудники администрации Реутова, представители надзорных органов и пожарно-спасательной части. С работниками торгового центра провели инструктаж по пожарной безопасности, использованию огнетушителей и действиям при срабатывании сигнала «Внимание всем!».

«Тренировка прошла организованно, подтвердив готовность всех участников к оперативным действиям в чрезвычайной ситуации», — заключил Сергей Костельнюк.