Тренировка по отработке действий при атаке БПЛА прошла в колледже Серпухова

В Серпухове провели тренировочные учения, направленные на отработку действий сотрудников и студентов в условиях химической угрозы и атаки беспилотных летательных аппаратов. Мероприятие, которое проходит на регулярной основе, возглавил заместитель директора по безопасности Серпуховского колледжа Сергей Булгаков.

Учения включали два сценария. Первый предполагал утечку хлора. По сигналу тревоги «Внимание всем!» участники надевали защитные средства и перемещались на верхние этажи здания. После герметизации помещений они ожидали завершения условной химической опасности. Второй сценарий был посвящен угрозе со стороны БПЛА. В этом случае сигнал тревоги означал эвакуацию в подвальные помещения, которые служат безопасной зоной.

В тренировках приняли участие сотрудники и студенты образовательного учреждения, а также представители экстренных служб, включая МЧС, полицию, ГИБДД и скорую помощь.

«Регулярные учения необходимы для подготовки к действиям в чрезвычайных ситуациях. Это позволяет минимизировать риски и обеспечить безопасность всех участников образовательного процесса», — отметил Сергей Булгаков.

Такие мероприятия помогают отработать слаженность действий персонала и служб экстренного реагирования, что особенно важно в условиях современных угроз.