Тренировка по хоккею для участников «Активного долголетия» прошла в Воскресенске

Очередное занятие в рамках проекта «Хоккейное долголетие» провели в Воскресенске. Местная команда сыграла в турнире среди ветеранов, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войны.

Игры проводят в рамках проекта партии «Единая Россия». В нем принимают участие жители старше 60 лет.

Участники «Активного долголетия» проводят матчи с подобными командами из соседних городов. При этом Воскресенск называют хоккейной столицей Московской области.

Сейчас в команде «Долголетия» в Воскресенске тренируются более 30 человек.

«Совсем недавно воскресенские долголеты приняли участие в хоккейном турнире среди ветеранов, который проходил в городе Судогда Владимирской области. Горжусь, что Воскресенск представляла наша сильная команда. Большинство из них — в числе сторонников партии», — прокомментировал руководить депутатского объединения «Единая Россия» в Совете депутатов Воскресенска Сергей Слепов.