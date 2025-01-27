Тренировка по хоккею для пенсионеров прошла в Воскресенске

Воскресенские пенсионеры продолжают заниматься хоккеем. Сторонники «Единой России» еженедельно организуют тренировки в рамках местного партийного проекта «Хоккейное долголетие».
Воскресенск считается хоккейной столицей Подмосковья. В этом городе выросла целая плеяда успешных спортсменов с мировым именем.
Участники клуба «Активное долголетие» периодически проводят матчи с возрастными игроками из соседних муниципалитетов. На данный момент в команде насчитывается более 30 человек.
«В рамках партийного проекта „Хоккейное долголетие“ посещать занятия могут люди разной физической подготовкой. Спортивные тренеры выбирают программу с учетом возрастных особенностей и состояния здоровья игроков, а также применяют индивидуальный подход к каждому участнику», — рассказал руководитель депутатского объединения партии «Единая Россия» в Совете депутатов городского округа Воскресенск Сергей Слепов.
Матчи в рамках «Хоккейного долголетия» продолжатся и дальше.
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