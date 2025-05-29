Тренировка по хоккею для клуба «Активное долголетие» прошла в Воскресенске

Проект местного отделения «Единой России» «Хоккейное долголетие» успешно реализуется в городском округе. На днях состоялась очередная тренировка для хоккеистов старше 60 лет.

Руководитель депутатского объединения «Единая Россия» в окружном совете, координатор партийного проекта Сергей Слепов также ведет активный образ жизни и принимает участие в тренировках «Хоккейного долголетия».

Сергей Слепов подчеркнул, что хоккей благоприятно влияет на здоровье. Во время тренировки задействованы абсолютно все группы мышц, отлично прорабатывается дыхательная система. «Регулярные занятия прекрасно подходят для профилактики болезней позвоночника, сердечно-сосудистой и опорно-двигательной систем организма, а также способствуют повышению выносливости», — сказал депутат.

Проект «Хоккейное долголетие» направлен на социализацию, личностное развитие и укрепление здоровья людей старше 60 лет. Участники программы не только выступают на различных турнирах и проводят хоккейные матчи, но и посещают детские дома и школы с лекциями о здоровом образе жизни и спорте.