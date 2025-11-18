Тренировка по футболу и забег пройдут в парках Коломны

Парки Коломны и Озер приглашают жителей и гостей округа весело, активно и с пользой провести время на свежем воздухе. На этой неделе там снова пройдет множество интересных активностей, в том числе — общедоступная тренировка по футболу, массовый забег и полезная акция «Безопасное детство».

Приверженцев здорового образа жизни и любителей спорта ждут в понедельник в парке «Сосновый бор» в Озерах на разминку и пробежку. Сквер имени Зайцева во вторник приглашает поучаствовать в коллективной тренировке. В коломенском парке Мира в среду состоится тренировка по футболу для всех желающих, а в субботу — традиционный забег бегового сообщества «Пять верст».

Программа выходного дня в парках стартует с интеллект-игры. После разминки для мозга всех желающих пригласят на подвижные игры. Затем начнется акция «Безопасное детство»: детям и родителям расскажут о правилах безопасности на улице, о том, как избежать опасных ситуаций и как вести себя в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Завершит мероприятия развлекательная программа.

Активности пройдут в парке «Сосновый бор» в понедельник, 17 ноября, с 13.30 до 14.30 и в субботу, 22 ноября, с 11.00 до 12.20. В сквере имени айцева мероприятия состоятся во вторник, 18 ноября, с 14.30 до 15.30 и в субботу, 22 ноября, с 11.00 до 12.20. Парк Мира ждет гостей в среду, 19 ноября, с 12.00 до 13.00 и в субботу, 22 ноября, с 9.00 до 9.50, а также с 16.00 до 17.20.