Тренировка по эвакуации прошла в школе в поселке Васькино в Чехове

Сотрудники 311-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» провели учебную эвакуацию в средней общеобразовательной школе в поселке Васькино. Около 320 учеников и сотрудников образовательного учреждения были задействованы в профилактическом мероприятии.

Заместитель начальника территориального управления № 14 Дмитрий Чебочкин отметил, что все действия были выполнены оперативно и слаженно. Это позволило завершить тренировку в установленные сроки.

Такие мероприятия позволяют на практике отработать навыки быстрого реагирования в чрезвычайных ситуациях. Специалисты 311-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» напомнили алгоритм действий, чтобы дети и взрослые знали, куда двигаться при эвакуации и как пользоваться первичными средствами пожаротушения.

Кроме того, пожарные продемонстрировали школьникам основное оборудование для тушения огня и спасения людей. Учащиеся даже смогли подержать снаряжение в руках.