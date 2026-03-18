Тренировка по эвакуации прошла в медцентре Рошаля в Красногорске

В учениях, состоявшихся в Детском научно-клиническом центре имени Л. М. Рошаля, приняло участие более 200 человек. Среди них — сотрудники МЧС, пожарно-спасательного гарнизона, охраны.

По легенде на одном из этажей центра обнаружили задымление. Оперативно сработала система оповещения. Сотрудники быстро нашли «очаг возгорания» и устранили его.

«Готовность к пожарной ситуации — это, конечно, очень важно. И вот здесь знание того, как надо эвакуироваться, какие есть выходы, какие меры безопасности, позволит сохранить огромное количество жизней. Поэтому сегодняшняя тренировка для нас крайне важна, и огромное спасибо организаторам», — отметила заведующая Детским научно-клиническим центром имени Рошаля Татьяна Шаповаленко.

Инструктаж провели и для юных пациентов центра. Для наглядности подготовили специальную ростовую куклу в виде огнетушителя со спасительным номером 112.

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Московской области по округу Красногорск Дмитрий Нилов рассказал, что по инициативе МЧС и решению губернатора региона такие мероприятия проводятся на территории муниципалитета не реже раза в месяц.