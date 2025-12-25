Тренировка по эвакуации прошла в Химках

24 декабря в городском округе Химки организовали общеобластные учения по эвакуации. Они затронули торговые центры, спортивные сооружения, больницы, школы и другие места массового пребывания людей.

Основная задача тренировки — отработать действия сотрудников при пожаре и научить посетителей оперативно и без паники покидать помещения в случае реальной опасности. Тревожные сирены включались в зданиях, а все участники следовали утвержденным планам эвакуации.

Эти мероприятия повышают уверенность людей и помогают четко понимать, как действовать в экстренных ситуациях, чтобы защитить жизнь и здоровье.

«Чтобы люди знали, как действовать при обнаружении пожара, пожарные подразделения также отрабатывают действия по его тушению на данных объектах», — прокомментировал главный государственный инспектор городского округа Химки по пожарному надзору Владимир Ильющенко.

Подобные учения по поручению губернатора Московской области на социально значимых объектах и местах с большим скоплением людей проводятся каждый квартал.