Тренировка по эвакуации прошла в Химках
24 декабря в городском округе Химки организовали общеобластные учения по эвакуации. Они затронули торговые центры, спортивные сооружения, больницы, школы и другие места массового пребывания людей.
Основная задача тренировки — отработать действия сотрудников при пожаре и научить посетителей оперативно и без паники покидать помещения в случае реальной опасности. Тревожные сирены включались в зданиях, а все участники следовали утвержденным планам эвакуации.
Эти мероприятия повышают уверенность людей и помогают четко понимать, как действовать в экстренных ситуациях, чтобы защитить жизнь и здоровье.
«Чтобы люди знали, как действовать при обнаружении пожара, пожарные подразделения также отрабатывают действия по его тушению на данных объектах», — прокомментировал главный государственный инспектор городского округа Химки по пожарному надзору Владимир Ильющенко.
Подобные учения по поручению губернатора Московской области на социально значимых объектах и местах с большим скоплением людей проводятся каждый квартал.