Тренировка по экстренной эвакуации прошла в Чехове

Звуки пожарной сигнализации и голосовое оповещение раздались в здании администрации муниципалитета. В ходе учений по экстренной эвакуации с задачей успешно справились более 300 сотрудников.

Начальник Чеховского пожарно-спасательного гарнизона Денис Пырхов отметил, что во время тренировки никаких нарушений не выявили, все прошло быстро и организованно.

В преддверии новогодних и рождественских праздников подобные учения прошли на 29 социально значимых объектах в округе. Среди них школы, здания Чеховского техникума и торговые центры. Тренировки проводились по распоряжению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

В течение года такие учения проводятся регулярно, особенно в преддверии нового учебного года. В дни новогодних праздников все ведомства переходят на службу в усиленном режиме. Основная задача — обеспечение безопасности жителей и гостей округа. В ходе тренировок отрабатываются навыки безопасного и организованного поведения в помещениях в случае возникновения пожара и других чрезвычайных ситуаций.