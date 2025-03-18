Тренировка по безопасности прошла в новой школе в Реутове

Масштабные учения по отработке действий в случае возникновении пожара на объектах с массовым пребыванием людей проводятся в Реутове по распоряжению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Одна из таких тренировок состоялась в недавно открывшейся школе на 1100 мест в микрорайоне 10а.

В учениях участвовали более 600 школьников, около 50 работников образовательного учреждения, а также четыре сотрудника подразделения пожарной охраны Реутовского пожарно-спасательного гарнизона.

По сценарию тренировки в одном из помещений школы произошло короткое замыкание, которое привело к возгоранию. Для имитации пожара использовался генератор дыма. Сработала пожарная сигнализация, после чего работников учебного заведения и детей начали эвакуировать в безопасную зону.

«Персонал школы оперативно приступил к выполнению плана эвакуации, а пожарные отработали действия по ликвидации условного возгорания», — рассказал заместитель начальника отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Реутова Сергей Костельнюк.