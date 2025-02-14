Тренировка по безопасности прошла на автовокзале в Воскресенске

Занятие провели специалисты транспортной безопасности МАП № 2 города Коломны филиала АО «Мострансавто». Основной задачей мероприятия стала отработка алгоритма действий сотрудников охраны и работников филиала в случае обнаружения бесхозных предметов как внутри здания автовокзала, так и на прилегающей территории.

К участию также привлекли представителей управления территориальной безопасности администрации Воскресенска.

На тренировке особое внимание уделили вопросам координации между сотрудниками филиала, охраной и представителями правоохранительных органов, а также взаимодействию с подразделениями пожарной службы Воскресенского гарнизона. Участники занятия детально отработали свои действия при обнаружении подозрительных предметов.

Специалисты продемонстрировали высокий уровень подготовки и слаженность действий по установленному регламенту.