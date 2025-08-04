Тренировка по австралийским подтягиваниям прошла в Подольске

Для юных спортсменов в парках городского округа каждый выходной устраивают бесплатные занятия воркаутом в рамках федерального проекта «Прорыв к здоровью». В парке имени Талалихина на занятиях по популяризации уличного спорта среди детей и подростков обучали, как делать австралийские подтягивания, вис на турнике, стойку в планке и упражнение стульчик.

Главный тренер Москвы и Московской области по воздушно-силовой атлетике Аида Сахибова рассказала, что с ребятами проводят разминки, конкурсы и полноценные тренировки, демонстрируя возможности воркаута и вовлекая школьников в активный образ жизни.

Занятия доступны для всех желающих в возрасте от пяти лет и старше, предварительная запись не требуется.

Аида Сахибова добавила, что проект помогает ребятам приобщиться к спорту, укрепить здоровье и провести время на свежем воздухе. Уроки в парке Талалихина проводят каждую субботу в 11:00 на спортивной площадке.

Австралийские или горизонтальные подтягивания делают из виса лежа на низкой перекладине. Название связано с тем, что спортсмен, подобно Австралии, находится под перекладиной как бы ниже экватора.