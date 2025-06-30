Тренировка по антитеррористической безопасности в транспорте прошла в Жуковском

В Жуковском провели антитеррористические учения, где отработали действия после обнаружения в салоне неизвестного предмета. По легенде водитель автобуса завершил рейс, отправился на стоянку и после осмотра обнаружил находку.

Антитеррористические учения прошли в Наркомводе. Водитель автобуса оповестил соответствующие службы об обнаружении в автобусе предмета.

«Водитель должен отгонять автобус на безопасное расстояние и принять необходимые меры к ограждению автобуса, далее ждать сотрудников силовых ведомств. Кинологическая служба проверяет предмет, после выдается заключение о том, является ли предмет взрывоопасным или нет», — прокомментировал ведущий специалист отдела транспортной безопасности МАП № 1 город Люберцы.

Такие тренировки проводятся для того, чтобы водители имели представление о том, как действовать при обнаружении неизвестных предметов. В учениях приняли участие сотрудники автоколонны, администрации Жуковского, ФСБ, полиции, МЧС.