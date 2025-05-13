Тренировка по адаптивному боксу для ветеранов СВО пройдет в Подмосковье

Тренировочный сбор по адаптивному боксу для участников СВО начался в Серпухове спортивной базе «Лесная Опушка». Четыре дня они будут осваивать новые дисциплины с применением современных технологий.

Как сообщили в региональном Минспорте, в течение четырех дней участники будут осваивать новые дисциплины, включая VR-бокс с полной визуализацией и звуковым сопровождением, а также тренировки на специальном оборудовании для измерения силы удара. Организаторы подчеркивают, что такие занятия укрепляют не только тело, но и дух, что крайне важно для реабилитации участников СВО.

Министр физической культуры и спорта Подмосковья Дмитрий Абаренов напомнил планах по созданию специальных тренировочных часов для ветеранов в спортивных комплексах региона. Пилотный проект уже запускается в Балашихе.

«Самое главное в таких сборах — общение наших Героев. Но важно не просто организовать встречи героев СВО, но и создать условия для занятий спортом на наших объектах. Здесь наш регион является одним из лидеров в стране», — добавил он.

Мероприятие собрало более 30 участников и гостей. Для них также показали фильм «Донбасс-Сухарь» о работе медиков группы эвакуации.