Тренировка на катке для участников «Активного долголетия» пройдет в Одинцове

Участников одинцовского отделения клуба «Активное долголетие» приглашают в эту пятницу — 27 февраля — на открытую тренировку на катке. Спортивный мастер-класс пройдет в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха.

Участие в мероприятии для «долголетов» бесплатное. Коньки можно принести свои или взять в прокате. Инструкторы отмечают, что оздоровительная тренировка полезна для укрепления мышц ног, спины, координации движений, равновесия, улучшения сердечно-сосудистой системы.

Сеанс катания пройдет с 11:30 до 12:30.

Добавим, что ледовое поле, площадь которого составляет 1500 квадратных метров, позволяет свободно, безопасно и комфортно кататься как новичкам, так уверенным в своих силах фигуристам.

Напомним, что программа губернатора Московской области «Активное долголетие» стартовала в регионе в 2019 году. Проект направлен на повышение качества жизни пожилых людей и стимулирование их активного участия в социальной жизни.