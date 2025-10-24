Тренировка экстренных служб по оказанию помощи при ДТП прошла в Чехове

В рамках месячника по безопасности 23 октября в Чеховском техникуме провели тренировку по оказанию помощи в условиях дорожно‑транспортного происшествия. В учениях приняли участие сотрудники пожарно-спасательной части № 311, Госавтоинспекции и бригада медиков.

Студентам рассказали, как избежать дорожно-транспортных происшествий, как действовать при возникновении чрезвычайной ситуации, как оказывать первую помощь и куда обращаться.

На учебном полигоне техникума специалисты смоделировали аварийную ситуацию с пострадавшими и возгоранием автомобиля. Сначала экипаж Госавтоинспекции оградил место происшествия и организовал проезд машин экстренных служб. Спасатели осмотрели пострадавших, стабилизировали транспортные средства и отключили аккумуляторы, чтобы вытащить людей из ловушки. После оказания первой помощи пострадавших передали передвижной бригаде реанимации. Пожарно‑спасательный расчет очистил проезжую часть от пролившегося топлива.