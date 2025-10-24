Тренировка экстренных служб по оказанию помощи при ДТП прошла в Чехове
В рамках месячника по безопасности 23 октября в Чеховском техникуме провели тренировку по оказанию помощи в условиях дорожно‑транспортного происшествия. В учениях приняли участие сотрудники пожарно-спасательной части № 311, Госавтоинспекции и бригада медиков.
Студентам рассказали, как избежать дорожно-транспортных происшествий, как действовать при возникновении чрезвычайной ситуации, как оказывать первую помощь и куда обращаться.
На учебном полигоне техникума специалисты смоделировали аварийную ситуацию с пострадавшими и возгоранием автомобиля. Сначала экипаж Госавтоинспекции оградил место происшествия и организовал проезд машин экстренных служб. Спасатели осмотрели пострадавших, стабилизировали транспортные средства и отключили аккумуляторы, чтобы вытащить людей из ловушки. После оказания первой помощи пострадавших передали передвижной бригаде реанимации. Пожарно‑спасательный расчет очистил проезжую часть от пролившегося топлива.
По завершении учений начальник чеховской Госавтоинспекции майор полиции Сергей Захаров напомнил студентам о важности соблюдения правил дорожного движения.
Такие мероприятия позволяют отработать практические навыки взаимодействия экстренных служб и порядок действий при возникновении чрезвычайной ситуации.