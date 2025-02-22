Тренировка экстренно-оперативных служб прошла в Чехове

В Чехове на базе учебного полигона местного техникума прошла показательная тренировка экстренно-оперативных служб по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. По поручению главы округа Михаила Собакина качество проведения учений оценил его заместитель Вадим Шевырев.
Согласно сценарию учений, в результате столкновения трех легковых автомобилей два человека получили травмы, а на месте аварии начался пожар. После условного вызова на номер 112 оперативно прибыли экипажи ГАИ. Они оградили место происшествия, чтобы предотвратить новые столкновения, осмотрели территорию и организовали движение транспорта.
Затем к месту событий прибыли пожарные и спасатели «Мособлпожспаса». Они проверили автомобили на наличие газового оборудования, уточнили состояние пострадавших и оказали им первую помощь. С помощью специального оборудования спасатели извлекли пострадавших из машин и передали их медикам для дальнейшего лечения. Одновременно пожарные ликвидировали возгорание, используя воздушно-механическую пену.
После завершения тренировочных мероприятий для участников была организована профилактическая беседа, в ходе которой напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения.
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