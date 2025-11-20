Тренировка добровольной пожарной дружины прошла в Реутове

Участники добровольной пожарной дружины отработали действия при возникновении чрезвычайной ситуации на предприятии. В тренировке также приняли участие спасатели городских подразделений.

По легенде около одного из амбаров случился пожар. Первые на место выдвинулись пожарные дружинники.

«Необходимость обусловлена большими площадями предприятия. Очень много людей работает, здания и помещения абсолютно разные по эксплуатации», — сказал Юрий Рыжков, участник добровольной пожарной дружины в Реутове.

В тренировке приняли участие сотрудники городских пожарных расчетов. Дружинники проинформировали их, где локализован пожар и есть ли пострадавшие.

«Те команды и дружины, которые существуют не только у нас на территории, но и в принципе Российской Федерации, они выполняют очень важную роль. Это те люди, кто вызывают подразделение пожарной охраны и принимают первичные меры для локализации очага», — уточнил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России Московской области в Реутове Алексей Шамаев.