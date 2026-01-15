Тренировка для участников «Активного долголетия» пройдет на катке в Одинцове

Оздоровительная тренировка на коньках состоится в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха. Мероприятие проведут для участников местного клуба «Активное долголетия».

Коньки можно принести свои или бесплатно взять в прокате. Тренеры отмечают, что такое спортивное увлечение полезно в пожилом возрасте для укрепления мышц ног, спины, координации движений, равновесия, а также улучшения сердечно-сосудистой системы.

Тренировка состоится на Лазутинке в пятницу, 16 января, в период с 11:30 до 12:30. Участие в ней бесплатное.

Добавим, что ледовое поле, площадь которого составляет 1500 квадратных метров, позволяет свободно, безопасно и комфортно кататься как новичкам, так уверенным в своих силах фигуристам. Дружеская атмосфера, музыка и катание на коньках создают отличное зимнее настроение. Одинцовский парк культуры спорта и отдыха все больше становится точкой притяжения — как для жителей округа, так и для гостей муниципалитета.

