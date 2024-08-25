Тренировка для пенсионеров из Лосино-Петровского прошла в Свердловском парке

Участники тренировки не только активно занимались физической подготовкой, но и продемонстрировали свои знания о истории триколора. Они подчеркнули, что этот праздник символизирует единство всех поколений россиян и уважение к истории великой страны.

Присутствующим рассказали интересные факты о флаге Российской Федерации, включая его изменения и возвращения на протяжении времени. Участники узнали, что создателем знаменитого сочетания белого, синего и красного цветов был Петр I, а официальное празднование Дня флага началось в 1994 году по указу президента Российской Федерации Бориса Ельцина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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