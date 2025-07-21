Тренировка для юных казаков по боевой рубке шашкой прошла в Богородском округе

С пользой для души и тела проводят летние каникулы казачата Богородского округа. Казаки воспитывали юных воинов, начиная с трех-четерех лет.

Уже в возрасте десяти лет мальчику в руки давали шашку. Умение владеть шашкой — неотъемлемая часть казачьего воспитания. Это выглядело настолько виртуозно и эффективно, что в былые годы ввергало врага в панический страх.

Именно поэтому, наряду с другими тренировками, на казачьем хуторе в Богородском округе для ребят, которые проходят послушание, особое внимание уделяется тренировке по боевой рубке шашкой.

Под руководством опытного тренера Федерации боевой рубки шашкой «Казарла» Андрея Альчина воспитанники станичного казачьего общества Богородского округа в этот раз отрабатывали удары на бутылках с водой. Юные казачата еще раз доказали, что шашка для казака — это не просто оружие, это часть его души.

Не менее увлекательными выдались и предыдущие недели. Ребят обучали верховой езде. Также для них был организован интересный мастер-класс по казачьему плясу.

Так что можно с уверенностью сказать, что этот летний период насыщен событиями и открытиями.