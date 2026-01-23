Тренировка для юных дзюдоистов прошла в молодежном центре в Дмитровском округе

Спортивно-игровое занятие под названием «Борьба за поясок» состоялось в молодежном центре «Родники» в поселке Икша. Целью мероприятия было развитие физических и координационных навыков у детей, занимающихся дзюдо.

Сначала для участников провели разминку, после чего ребят разделили на небольшие группы. Во время тренировки каждому нужно было быстро и аккуратно достать поясок соперника, закрепленный за его спиной. Такое упражнение развивает скорость реакции, координацию движений и внимательности, которые являются важными составляющими подготовки дзюдоистов. Кроме того, юные спортсмены учатся взаимодействовать друг с другом и совершенствуют технику захвата.

Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов подчеркнул, что молодежные центры стали важными точками притяжения для детей и подростков. «Здесь создаются условия не только для занятий спортом, но и для всестороннего развития и общения», — сказал руководитель муниципалитета.

Напомним, что занятия секции «Дзюдо» в центре «Родники» проходят по понедельникам, средам и пятницам с 18:30 до 20:00. Телефон для справок: 8 (917) 566-25-79.