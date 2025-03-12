Тренировка действий при пожаре прошла в торговом центре в Реутове

Объектовую тренировку по эвакуации работников и посетителей при пожаре провели в торговом центре «Экоград» на Носовихинском шоссе. В ней участвовали руководители и сотрудники ТЦ, арендаторы, оперативная группа отдела по делам ГО, ЧС и ПБ администрации Реутова, а также пожарно-спасательные подразделения города.

По сценарию учений, возгорание произошло в торговом зале из-за короткого замыкания электропроводки. В ходе тренировки были проверены работоспособность системы оповещения и пожарной сигнализации, состояние эвакуационных выходов, а также слаженность действий персонала и экстренных служб.

Особое внимание уделили взаимодействию сотрудников торгового центра с подразделениями Реутовского пожарно-спасательного гарнизона. Для персонала провели инструктаж по использованию первичных средств пожаротушения и действиям при сигнале гражданской обороны «Внимание всем!», а также по правилам пожарной безопасности.

Подобные учения помогают отработать навыки быстрого реагирования, чтобы повысить уровень безопасности объектов с массовым пребыванием людей.