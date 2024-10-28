Тренинги для родителей по воспитанию детей запустят в Подмосковье

В Подмосковье запустят тренинги для родителей. Главная цель — создание в семьях доброжелательного микроклимата и повышение компетенций взрослых в вопросах воспитания и развития детей.

Как рассказали в Министерстве социального развития Московской области, более 130 специалистов семейных центров региона готовятся стать наставниками для родителей. Они повышают свою квалификацию на базе Центра инноваций.

Специалисты овладеют новыми технологиями социальной работы и помогут родителям научиться доброжелательному взаимодействию с собственными детьми.

По словам специалиста Национального фонда защиты детей от жестокого обращения Анны Савари, специалисты помогут родителям отказаться от криков, угроз и физических наказаний.

«Многие понимают, что кричать или бить ребенка — плохо. Наша основная цель — помочь родителям увидеть неэффективность этих методов и развернуть их в сторону гуманных технологий воспитания», — пояснила Савари.

В ведомстве пояснили, что курс повышения квалификации для специалистов семейных центров включает пять онлайн-семинаров и открывает серию обучающих мероприятий, организованных службой «Дети в семье».