Тренинг по развитию собственного бренда проведут для подмосковных самозанятых

Тренинг «Упаковка и личный бренд самозанятого» пройдет 13 июня в Москве. Урок для всех желающих открыть свое дело организовал подмосковный центр «Мой бизнес» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».
Участников научат правильному техническому оформлению аккаунта в социальных сетях, расскажут о методе постановки целей и о том, как их достичь. А также дадут советы по продвижению личного бренда в соцсетях.
Тренинг проведет Игорь Носов — президент профессионального сообщества спикеров и экспертов «Слово», победитель конкурса «Лига лекторов» от Российского общества «Знание».