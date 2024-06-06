Тренинг по развитию собственного бренда проведут для подмосковных самозанятых

Фото: "Мой бизнес" Московская область

Тренинг «Упаковка и личный бренд самозанятого» пройдет 13 июня в Москве. Урок для всех желающих открыть свое дело организовал подмосковный центр «Мой бизнес» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Участников научат правильному техническому оформлению аккаунта в социальных сетях, расскажут о методе постановки целей и о том, как их достичь. А также дадут советы по продвижению личного бренда в соцсетях.

Тренинг проведет Игорь Носов — президент профессионального сообщества спикеров и экспертов «Слово», победитель конкурса «Лига лекторов» от Российского общества «Знание».

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