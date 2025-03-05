Тренинг по развитию сферы ЖКХ прошел в Подмосковье

Тренинг по развитию отрасли ЖКХ прошел в Доме правительства Московской области. На мероприятии присутствовали главы округов и представители ведомств.

Целью тренинга стала разработка программ повышения эффективности сферы ЖКХ и развитие практических навыков у сотрудников. Он состоял из пяти сессий, во время которых команды создавали схемы модернизации отрасли.

На мероприятии предложили автоматизировать сферу ЖКХ при помощи нейросетей, использовать для диагностики беспилотники и обучать кадры на практических примерах.

Также на тренинге провели деловую игру. Главы округов разобрали задачи по устранению технологических сбоев и предложили варианты решения проблем.

Передовые идеи, озвученные участниками, включат в план трансформации ЖКХ Московской области.