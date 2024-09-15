Тренинг по работе с роторами для подмосковных коммунальщиков провели на заводе в Смоленске

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Обучающий семинар на заводе спецтехники в Смоленске провели для подмосковных сотрудников коммунальных служб. Специалисты узнали, как правильно эксплуатировать и обслуживать снегоуборочную технику.

По словам заместителя председателя правительства Московской области — министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислава Мурашова, главная цель семинара — повысить производительность труда коммунальных служб региона.

«Роторы закупили — теперь наша задача научить ими пользоваться. Дополнительно мы разработаем методические рекомендации и информационные обучающие ролики для демонстрации рабочим во избежание травм и поломки техники», — рассказал Мурашов.

Разработчики провели для подмосковных специалистов мастер-класс по эксплуатации новых роторов, а также рассказали, как избежать поломки снегоуборочной техники.

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