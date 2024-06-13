Тренинг по продвижению проведут для предпринимателей Подмосковья 19 июня

Фото: Пресс-служба Мининвеста МО

Предпринимателей Подмосковья пригласили на бесплатный тренинг «Инструменты продвижения и позиционирование, которое продает». Мероприятие состоится 19 июня.

Участникам помогут определить свою уникальность, найти сильные стороны и выделяться среди конкурентов. Эксперт по личному бренду, интернет-маркетолог Ильяна Левина расскажет предпринимателям, как создать уникальное предложение и продвигать его в интернете, а также о ключевых шагах для построения личного бренда.

Тренинг пройдет в коворкинг-центре «Точка кипения — Коммуна» по адресу: Москва, 2-й Донской проезд, 9с3. Начало в 11:00.

Организатором выступает центр «Мой бизнес» Московской области. Чтобы принять участие, необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке.

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