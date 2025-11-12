Тренинг по йоге пройдет в парке «Дубрава» в Павловском Посаде 14 ноября

В Павловском Посаде в городском парке культуры и отдыха 12 ноября состоится игровая программа «Синичкин день». С 10:40 сотрудники парка приглашают всех жителей и гостей округа на яркую, зажигательную разминку.

С 15:00 можно проявить свои творческие таланты на центральной площадке парка в павильоне. А 15 ноября павловопосадцев ждет занятие в студии «Пластилиновая ворона».

Не менее интересно пройдут ближайшие дни в парке «Дубрава» в Павловском Посаде.

Так, 13 ноября с 17:00 откроется занятие в театральном кружке для детей, а в 19:00 уже старшее поколение смогут посетить театральную студию «Большая сцена». В пятницу, 14 ноября, с 12:30 пройдут занятия йогой.

Концерт группы «Белый шум» состоится 15 ноября с 18:00. Закончится неделя творческой мастерской, 16 ноября в 11:00.

«Приглашаем всех наших гостей и жителей Павлово-Посадского округа посетить наши мероприятия. Будет весело, спортивно, творчески» — отмечает дирекция парков.

Вход свободный. Возрастное ограничение 0+.